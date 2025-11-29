綠宜市初選 現任議員黃惠慈落馬

民進黨29日公布宜蘭市選區議員初選民調結果，縣議員黃惠慈（左）、五結鄉公所專員于閔如（右）初選民調未過關。（李忠一攝）

民進黨籍縣議員林麗（中）、光復國小教師游國連（左）、宜蘭市公所前祕書陳漢澤（右）將代表民進黨參選議員。（李忠一攝）

宜蘭縣議員有34席，宜蘭市7席次最多，民進黨提名3人參選，29日公布初選民調，遞補議員才剛滿1年的黃惠慈中箭落馬，由於選區在宜蘭市的議長張勝德可能轉戰選縣長，再加上老將交棒，宜蘭市將是縣議員選戰最激烈的地區。

民進黨縣黨部昨公布宜蘭市選區民調結果，支持度高低依序為縣議員林麗29.2％，光復國小教師游國連24.6％，市公所前祕書陳漢澤22.9％，3人代表民進黨參選；縣議員黃惠慈17.6％，五結鄉公所專員于閔如5.7％，2人初選未過關。

黃惠慈落馬讓不少人感到意外，地方人士指出，黃惠慈是前立委陳歐珀的子弟兵，陳歐珀涉貪後動員能量熄火，影響黃惠慈初選結果。

宜蘭市7席議員除了民進黨的林麗與黃惠慈外，還有國民黨張勝德、林岳賢，無黨籍林錫明、黃定和以及正神名黨的楊順木。張勝德可能轉戰縣長，楊順木交棒給兒子，議會定期會中黃定和因病請假，會不會再選或交棒給幕僚備受關注。

此外，國民黨宜蘭市長陳美玲力拚連任，黃惠慈落選是否轉換跑道選市長？民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，民進黨不會缺席，市長提名有其機制；黃惠慈形象清新，不會讓黃離開團隊，會給年輕人舞台。

邱嘉進坦言，宜蘭市議員選情詭譎多變，如議長選縣長、老將交棒等，「宜蘭市會是全新的局面！」會以3席全上為目標。