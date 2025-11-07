綠宜縣黨部 首波提名7人
為備戰明年選舉，民進黨宜蘭縣黨部7日公布頭城、羅東、五結、冬山、三星等5鄉鎮縣議員參選人名單，縣黨部表示，公布的7位參選人是不需要經過初選，或已完成協調式民調，7位選將都是堅強戰力。宜蘭縣議員選舉民進黨總計會提名15人，預計年底前出爐。
宜蘭縣議員計有34席，並無政黨席次過半，議員政黨結構是國民黨、民進黨、無黨籍三分天下，民進黨現有11席，明年選戰將提名15席，昨率先公布經執委會審查通過的7位選將。
7位參選人分別為第2選區（頭城鎮）現任議員林詩穎，第6選區（羅東鎮）現任議員謝家倫、呂惠卿及前議員薛呈懿，第7選區（五結鄉）前議員張明華，第8選區（冬山鄉）現任議員林佩螢，第9選區（三星鄉）黨部執行委員游雅絢。
民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，黨部是在8月25至29日辦理提名登記，頭城鎮、五結鄉、冬山鄉及三星鄉有4位參選人，並沒有超額，經執委會審查後發布，羅東鎮的3人是經協調式民調產生；7位參選人不僅在公共事務上經驗豐富，更以行動關懷社會、服務鄉里，深受民眾肯定。
邱嘉進表示，縣議員選舉的一級戰區宜蘭市會在11月底辦理民調，冬山鄉等選區還會再補徵召，部分選區議員參選人則與鄉鎮長人選連動，會早點確定人選備戰明年選舉。
此外，五結鄉有3席議員，民進黨與現任無黨籍議員沈信雄結盟，在五結鄉只提名張明華。縣黨部表示，民進黨將以攜手宜蘭、共創榮光的目標，持續深化地方連結。
