綠容率、光電板全卡關？李四川曝輝達星艦3.0解套關鍵

輝達落腳北士科的「星艦3.0」總部由建築師姚仁喜設計，在T17、18基地的都市計畫變更已完成公展，26日將召開都委會審議。據了解，輝達提出初步規畫圖只有約5層樓高，預計容積率不會蓋完，可能會不符1日起施行的《台北市新建建築物綠化實施規則》中針對「綠容率」、「綠覆率」等要求。對此，台北市副市長李四川表示，因應都委會審議，條文中也有規定，若新建物結構特殊，經市府核定後，可排除適用來解套。

輝達台灣總部「星艦3.0」的都市計畫變更即將於26日召開都審會審議，據了解，姚仁喜團隊上周已與市府官員會面，並提出初步規畫圖，該「會前會」是就總部設計可能面臨哪些法規需求包含綠容率、綠覆率、光電板設置、容積率、建蔽率等問題先行討論因應，以免都委會審議通過若還要調整，就要重跑流程、延宕工期。

不過目前傳出，台灣總部高度不高，最高僅有5層樓，依《北市綠建築自治條例》、《台北市新建建築物綠化實施規則》等規定，包含「綠容率」、「等效綠覆面積」、「立體綠化設施」等規範，恐怕不符合法定比例。

對此，李四川說明，先前綠化都是平面的，而「綠覆率」是垂直綠化，若蓋20層樓則每層陽台都必須綠化，不過依據目前輝達初步規畫，台灣總部的容積率蓋不完，最高約只有5層樓，在綠容率要求部分可能有問題，但符合綠覆率的要求，會在都委會討論如何排除。

此外，在《台北市綠建築自治條例》規定新建物屋頂需設置光電板，李四川說，「星艦3.0」的屋頂是採科技感的波浪折疊設計，不易設置光電板，美國總部屋頂也沒有光電板，但此部分可依條例第12條「新建建築物因用途、構造特殊或基地環境限制，經市政府核定者，得不適用本自治條例全部或一部之規定」之規定，透過北市府核定後解套。

