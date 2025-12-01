綠將助攻民團發動公投廢止《憲訴法》修法？藍委痛批：擾民惡夢再臨

民團發起廢止《憲訴法》、《選罷法》修法公投連署，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱近日表態「我們不會是局外人」，國民黨立委王鴻薇今（1日）痛批，這等同宣告民進黨擾民惡夢再臨。（資料照片／林煒凱攝）

民團發起廢止《憲訴法》、《選罷法》修法公投連署，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱近日表態「我們不會是局外人」，民團明日將與民進黨會商。國民黨立委王鴻薇今（1日）痛批，這等同宣告民進黨擾民惡夢再臨，台灣人民已經受夠這種政治惡鬥行徑。

王鴻薇今說，很不幸的，她的預言即將成真，民進黨上週主張以「更大的民意」發起公投，也就是發動「輸不起大罷免2.0：大公投大成功」，而且這次民進黨不會成為主要的發動者。

王鴻薇表示，對於目前正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，民進黨說「我們不會是局外人。」等於宣告了民進黨擾民惡夢再臨。她指出，今年在街頭巷尾反惡罷時，最常聽見民眾說「罷什麼免？勞民傷財，吃飽太閒？沒有事做？顧肚子都來不及，罷什麼免？」

王鴻薇說，尤其回想那些路邊跳舞的民進黨黨公職人員嘴臉，以及到處大喊自己是公民來跟許多民眾起衝突的罷團側翼，從投票結果不難發現，台灣人民真的受夠了這種政治惡鬥行徑。

王鴻薇強調，顯然「大罷免治百病」面對民進黨病入膏肓，似乎藥效有限，而且定期復發，這群披著公民外皮的民進黨側翼，又再次對著國人好不容易安靜的生活伸出魔爪，被當成雜質一點一點的剔除，「永遠輸不起的民進黨，永遠都會厚著臉皮翻桌，挑釁國人的底線」



