綠將徵召劉建國參選雲林 彰化採對比式民調
[NOWnews今日新聞] 布局2026地方大選，民進黨「2026年選舉對策委員會」今（3）日召開會議敲定，將建請中執會徵召綠委劉建國參選2026雲林縣長；另外，就彰化縣「類初選」上，據了解，將採對比式民調，假想敵為藍委謝衣鳯。
民進黨有4人表態競逐黨內彰化縣長提名，包含黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富，將於12月15日到18日進行民調，綜合評估出線人選，預計12月底提名。
民進黨下午舉行選對會，據悉，除了拍板建請中執會，徵召劉建國參選2026年的雲林縣縣長之外，也敲定彰化「類初選」民調將採對比式民調，假想敵為藍委謝衣鳯。
發言人吳崢事後受訪時表示，這一次舉辦初選的縣市，包含嘉義縣、台南市、高雄市這三選區，彰化則由選對會建請中執會徵召人選，而彰化徵召的甄選時程，仍在持續進行。
對於彰化採對比式民調還是互比式民調，吳崢說，選對會經過縝密討論後，將做相關民調，作為內部的參考，最後徵召人選，仍由選對會做綜合評比，再做決定。
媒體詢問，彰化是否有望翻轉？吳崢回應，徐國勇已向大家報告過，民進黨這次的目標，全黨上下一心，就是希望在2026地方大選的成績，要超越上一次2022年，這是黨中央作戰的大前提。
吳崢提到，這次能看到，在彰化縣的縣市首長選舉上，人才濟濟， 包含好幾位委員或是地方的公職都有表態，相信表態的候選人，都全力在地方上衝刺、拿出最好的表現。
吳崢強調，相信選對會跟中執會，最後會挑選出戰力最強的候選人， 幫助民進黨在彰化縣再次突破。
另據轉述，徐國勇在選對會中特別針對嘉義縣、台南市、高雄市電視政見初選協調會表示，當初各候選人代表都有同意不透露協調會內容，卻仍有人說出細節，他呼籲候選人遵守相關規定。
