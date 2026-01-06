綠小雞瑟瑟發抖？凌濤喻「桃園三國殺」：憨川恐害死自己

凌濤直呼，王義川(左)、張惇涵(中)、何志偉(右)上演桃園版「三國殺」。（合成圖／示意圖／趙雙傑、姚志平、陳君瑋攝）

2026桃園市長選舉，民進黨要派誰參選熱議不斷，其中被視為鄭文燦子弟兵的行政院祕書長張惇涵也被視為可能人選。國民黨桃園市議員凌濤表示，總統府副秘書長何志偉雖有黨主席賴清德資源，但恐與張惇涵對撞，綠委王義川不跑行程恐害死自己；綠營地方黨部小雞更是瑟瑟發抖。

「我覺得現在看起來，都有可能出現奇兵跟空降！」凌濤6日在《大新聞大爆卦》節目表示，現在看起來王義川是正國會的代表人物，但他非常不認真，沒有在跑行程，所以王義川是自己把自己害死的。

廣告 廣告

凌濤提到，現在拋出張惇涵，就是在押寶，過去他擔任前桃園市長鄭文燦的新聞處處長，大家觀察的是，他能不能把鄭文燦代理人這個概念放在他身上，來爭取出線。

凌濤指出，中間牽涉到資源的部分，何志偉有賴清德、新潮流的資源，還有他自己的陽信資源。重點在，張惇涵也有鄭文燦過去在桃園各「頭角」的資源。在資源的對撞之下，民進黨最後會派誰，其實還很難說。

凌濤直言，可是民進黨地方黨部已經瑟瑟發抖了！民進黨一直點名誰誰誰參選桃園市長，可是竟然在多席次的議員選舉，民進黨桃園市黨部竟然是保守提名！很多區有增額的，他減額提名？「天吶！」那代表他們對黨所提名的市長人選沒信心，母雞帶不了小雞，所以小雞只能保守提名，這是一個鐵錚錚的事實。

凌濤認為，這根本是民進黨版的桃園三國殺，因為何志偉就是所謂的「桃園潘鳳」，何志偉是不是該更加把勁？「但我還是支持王義川！」

【看原文連結】