綠屏東縣議員與鄉鎮市長登記今截止 迄中午屏東市長無人表態

民進黨屏東縣基層公職人員選舉參選登記，今天是最後一天，現任議員潘芳泉（左）、黃建溢（右）一早前往登記。（羅琦文攝）

國民黨籍屏東市長周佳琪尋求連任，她表示，維持自己的節奏，把重心放在市政推動，抱著「以民為本」的心全力以赴。（羅琦文攝）

民進黨屏東縣黨部2日至6日進行縣議員、鄉鎮市長等基層參選登記，截至今（6）日中午為止，屏東市長都無人登記參選。縣黨部表示，農曆過年後將召開執委會，授權主委對有意願且有能力者徵詢，不可能放棄屏東市這麼重要的地方。國民黨籍屏東市長周佳琪則表示，會維持自己的節奏，一切以推動市政為重。

民進黨屏東縣基層公職人員選舉參選登記，今天是最後一天，登記時間至下午5時截止，不少有意願參選者擠在今天登記。至中午為止，各鄉鎮長參選人多為1人登記，僅內埔鄉有屏東縣政府客務處前處長李明宗及內埔鄉民代表鍾育杰2人登記記。縣黨部指出，會先進行協商，若協商不成，再進行民調初選。

最受矚目的則是屏東市長參選人選，屏東縣至1月底全縣人口數共78萬1681人，其中屏東市有19萬1303人，占全縣近1／4，但截至中午為止，都無人登記參選屏東市長。

縣黨部表示，屏東市至關重要，民進黨不可能放棄這麼重要的地方，若到登記時間截止都無人登記，將會在農曆過年後召開執委會，授權主委徵詢有意願及有能力者，也不排除與無籍人土合作，一定會推出最優秀的人選。

地方人士指出，其實在民進黨在登記之前，黨部即已初步對檯面上的可能人選徵詢過一次，人選雖傳聞甚多，卻至今難產，都無人有意願代表民進黨。基層黨工也表示，輸人不輸陣，屏東市這麼重要的地方，如果讓國民黨同額競選，豈不是太難看！

尋求連任的國民黨籍屏東市長周佳琪表示，她還是維持著自己的節奏，把重心放在市政的推動，包括整個年度的活動計畫、村里鄰的拜訪、長輩的關懷、兒童表揚等等，全力將自己目前所規畫的工作可以如期如質完成。

周佳琪說，對於屏東市長的選舉，她還是順其自然，抱著「以民為本」的心，把民眾反映給公所的建議全力以赴，盡可能滿足民眾的需求。

