綠島岸邊驚見神秘殘骸！白色金屬巨塊連飄2處 海巡軍方急查來源

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台東綠島海邊昨（15）日下午陸續出現2大塊不明飛行器殘骸，引發當地民眾猜測其為飛機蒙皮或航空器殘片。海巡單位已至現場勘查，軍方初步檢視不像是空軍志航基地的戰機殘骸，懷疑是無人機或其他飛機，待詳細檢視後才能確定。

綠島海邊接連出現2塊不明複合材料，發現第一塊殘骸的民眾田鴻銘指出，該殘骸位於綠島監獄附近的流麻溝海岸，主體為白色金屬外殼、內層呈蜂巢狀複合結構、約3至4公尺長，並印有「2」字樣。後有人於約2公里外的柴口海岸發現外型與材質相似的複合材料，表面可見鉚釘痕跡，增加其為航空器蒙皮的可能性。

田鴻銘認為該2塊殘骸與一般國內戰機不同，推測為國外飛機、火箭或太空相關載具的殘骸。當地居民認為，可能是受近日強烈的東北季風影響，風浪較強勁，才將深海物體推至岸上。

第一塊白色金屬殘骸位於流麻溝海岸，內層呈蜂巢狀複合結構、約3至4公尺長，並印有「2」字樣。（圖／田鴻銘臉書）

田鴻銘發現金屬殘骸後，立即通報海巡單位。海巡人員到場檢查後，表示2塊物體應為近期被海浪推上岸，將搬運至安檢所，並通知軍方進行鑑識。軍方人員初步檢視照片後表示，2塊材料的外型不像空軍志航基地戰機使用的材質或構造，但尚不排除為無人機或其他航空器殘件，仍需實地查驗方能確認。目前2塊不明殘骸已列入調查，海巡與軍方將合力追溯其來源與用途，是否涉及航空器事故，仍待後續調釐清。

