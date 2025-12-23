綠島推幼兒營養金每月發5千 不排富 明年5月上路

為減輕育兒家庭負擔，綠島鄉公所制定自治條例，針對設籍鄉內、未滿3歲嬰幼兒，每月發放5000元營養金，預計於民國115年5月上路。（示意圖，shutterstock／達志）

綠島鄉社會福利再升級！除重陽敬老禮金最高達3萬元、創全台鄉鎮新高外，鄉公所考量離島物價受運費疊加、生活成本偏高，為減輕育兒家庭負擔，制定自治條例，針對設籍鄉內、未滿3歲嬰幼兒，每月發放5000元營養金，且不設排富條款，預計於民國115年5月上路。

綠島鄉過去以高齡人口居多，近年隨著觀光轉型與經濟改善，逐漸吸引年輕人回鄉；不過，因位處離島，各類生活必需品仰賴海運與空運，物價偏高，育兒負擔較重，鄉公所因此推動《綠島鄉未滿3歲幼兒營養補助自治條例》，今日已於鄉代會一讀通過，預計明日完成審議定案。

鄉長謝賢裕表示，雖然鄉內新生兒數未出現明顯下滑，但面對整體少子化趨勢，盼透過實質政策鼓勵生育，「讓年輕家庭敢生、願意生。」

該自治條例規定，幼兒雙親或監護人須設籍綠島鄉滿5年，幼兒亦須設籍鄉內，經審核符合資格者，每月可領取5000元營養津貼。鄉公所社會課指出，補助金額參考育兒家庭基礎開銷訂定，雖不設排富條款，但不得重複領取其他相關補助。

謝賢裕強調，希望透過補助彌補離島生活成本差距，後續將視政策執行情況進行評估，若成效良好，不排除進一步加碼補助。

