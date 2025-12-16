綠島永續數位孿生成果首度完整發表 學研 × 中央 × 地方跨域合作打造全臺首座離島數位孿生示範

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣政府昨(15)日與國科會自然處、內政部地政司共同舉辦「綠島永續數位孿生聯合成果交流會」，邀集全臺重要空間資訊及永續發展領域的學者專家齊聚臺東，首次完整發表3年來在綠島推動的數位孿生研究成果，活動也吸引多所頂尖大學、中央及全臺各地方政府機關，及GIS產業界參與，共同展開跨領域對話，展現綠島作為永續示範島的發展潛力。

臺東縣政府指出，此次研究源自縣府地政處完成全國精度最佳的「綠島高精度三維地形模型」，形成臺東縣踏入數位孿生研究的重要里程碑。在此基礎上，國科會空間資訊科技學門於近3年投入多項研究，包含能源永續、森林碳匯、跨域資訊整合、風場模式評估等多項主題，並由縣府負責跨局處、跨機關資料整合，提供研究最完整的離島資料庫。這次交流會也是3年成果首度完整呈現。

縣長饒慶鈴表示，綠島具備推動永續治理、能源轉型與環境監測的巨大潛力，而數位孿生技術正是協助離島從「資料」走向「決策」的重要工具。這次活動不僅展現中央、地方與學研界合作的成果，也讓臺東有機會與全國最堅實的空間資訊研究能量接軌，打造面向未來的智慧治理基礎。

綠島不只是一座觀光之島，更是一座具有極高韌性與永續潛力的島嶼。交流會的辦理，象徵著研究成果的階段性展現，更代表著下一階段發展的開始。期待藉由各位的分享與討論，能為臺東在數位孿生的推動、政策決策的支持、以及永續發展的落實帶來更大的助益，成為臺東，甚至於全國的示範案例。

國科會自然處賴明治處長指出，綠島是臺灣極具特色的地理與生態場域，結合三維空間模型、航遙測、自然永續資源、風場模式等技術，可作為全臺離島數位孿生的示範平台，未來也可進一步推展至其他地區，創造更完整的跨域治理模式。

昨日的交流會以「數位孿生 × 永續治理」為核心，上午由研究團隊教授發表綠島3年研究成果；下午則由產業界分享三維地籍、決策輔助、防災應用等成果，展現從學理到實作的完整鏈結。

地政處補充，未來期待可以持續與國科會及相關研究團隊合作，深化綠島的數位孿生應用，運用在永續發展、智慧治理、防災決策、觀光管理等領域，打造更具韌性、更永續的家園。（照片記者朱達志翻攝）