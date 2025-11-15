綠島海邊疑見飛機蒙皮 待軍方確認

台東縣綠島鄉民田鴻銘十五日下午前往流麻溝和柴口海邊時發現二塊複合材料片，類似飛機蒙皮或火箭殘骸，已通知海巡人員到場檢視。（田鴻銘提供）

本報綜合報導

台東綠島流麻溝和柴口海邊十五日有民眾發現兩塊複合材料片，認為類似飛機蒙皮，海巡和軍方人員獲報，仍待詳細檢視確認。

綠島鄉民田鴻銘表示，下午他前往綠島監獄附近的流麻溝出海口，發現一塊複合材料，感覺好像是飛機蒙皮或是火箭殘骸，長、寬各約二百公分，白色，有鉚釘。

後來在距離約二公里處的柴口浮潛區海邊發現另一塊，長、寬各約三百公分。有綠島鄉民告訴他，從複合材料和鉚釘看來很像飛機蒙皮。

田鴻銘表示，這應該是近期出現，近日東北季風增強，風浪變大，將海底的東西推上岸邊，他已通知海巡人員到場檢視，海巡人員明日將派員將二塊複合材料片搬到安檢所，並通知軍方人員。

軍方人員表示，從照片初步檢視，不像是空軍志航基地的戰機，有可能是無人機或是其他飛機，但要詳細檢視後才能確定。