「綠島癒所馬上賦歸」 綠島監獄春節面對面懇親活動

【記者 朱達志／台東 報導】綠島監獄本月2日舉辦一場溫馨的春節面對面懇親活動，雖東北季風強勁，天候不佳，卻仍有兩組家庭排除萬難跨海到場，也讓這份珍貴的相聚顯得格外溫馨動人。

「家屬舟車勞頓，只為一份陪伴。」其中一組家庭是來自嘉義的妻子與高雄的母親，因前一天停船而改搭當天船班往返，不畏辛苦，只為給予親人最直接的支持。一位剛得知假釋未過的收容人坦言，家屬能夠前來，讓他在低潮中更能感受到親情的力量，獲得心靈的慰藉，

但也心疼妻子及母親的辛苦。

典獄長呂憲慈親臨懇親活動現場致意，關心家屬交通往來辛勞，肯認家屬的關心對於收容人而言，才是最大的支持與鼓舞力量，也期勉收容人能體會家屬的用心與期望，思考自己的人生規劃，並預祝大家新年快樂。活動現場有歡笑、有淚水，最後尾聲透過「擁抱」傳遞思念、賦予希望，象徵親情跨越距離與高牆。

監方指出，家屬與職員同樣是收容人復歸路上的同行者，透過個別化的心理支持與陪伴，家屬的角色不再只是外在的探視者，而是共同承擔復歸期待的一份子，這也是本次活動的核心精神。（照片記者朱達志翻攝）