綠島蘭嶼在地受訓 臺東房務清潔職訓班即日起招生

房務清潔技術人員培訓(綠島班)

房務清潔技術人員培訓(蘭嶼班)

為幫助綠島和蘭嶼的鄉親就近學習一技之長，臺東縣政府開辦房務清潔技術人員培訓班，即日起開放報名、名額有限，預計在3月開課，此次訓練最大的特色是直接在島上開課，鄉親不必辛苦搭船到本島，就能在自己家鄉學習專業的房務技能，提升就業競爭力。

臺東縣長饒慶鈴指出，離島的經濟活動主要依靠觀光業，但長期面臨人力不足的挑戰，縣府秉持把訓練送到離島的理念，希望協助居民在熟悉的環境中累積專業能力，不僅能增加在地人的就業機會，也能為地方旅宿業提供穩定的專業人力，進而提升離島整體的觀光服務品質，帶動地方產業發展。

廣告 廣告

社會處長陳淑蘭說明，為減輕學員的經濟負擔，符合資格的人在受訓期間還可以申請生活津貼，培訓總共240小時，課程內容非常實用，包括房務清潔的標準作業流程、清潔設備使用以及職場服務態度，結訓後，學員學到的技能除了能應用在旅館業，也可以投入居家清潔或家事服務等工作，讓就業選擇更多元。

職訓課程名額有限，歡迎有興趣的鄉親報名，並請注意報名期限，民眾如果有任何疑問，可撥打培訓單位臺東縣原住民藝能美學教育推廣協會電話089-355767洽詢。