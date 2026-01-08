綠島蘭嶼垃圾轉運超過2300公噸 守護海島純淨應從源頭減量

【記者 朱達志／台東 報導】為維護綠島與蘭嶼的自然環境品質，臺東縣環境保護局去(114)年度執行兩離島垃圾轉運計畫，總計重量超過2,300公噸，大幅紓解當地垃圾貯存壓力。環保局強調，轉運是必要的後端措施，真正能從根本改善離島垃圾問題的關鍵，仍在於源頭減量與確實分類。只有居民與遊客共同落實低碳環保、減少一次性用品的使用，才能守護這兩座海上珍珠的永續未來。

臺東縣政府表示，綠島與蘭嶼的環境維護，是縣府長期推動慢經濟與接軌聯合國永續發展目標（SDGs）的重要基礎；也感謝中央環境部持續提供經費支持，使離島垃圾轉運計畫得以穩定推動。隨著臺東縣焚化廠的營運穩定成長，綠島與蘭嶼產生的垃圾得以運返本島後在地處理，減少跨縣市運送的負擔，不僅提高處理效率，也具備減碳效益。然而，最重要的仍是讓每一位踏上離島的旅人與在地居民，都能以行動支持環境友善，攜手打造資源循環、邁向零廢棄的永續島嶼。

環保局指出，去年兩離島總計轉運超過2,300公噸垃圾，分別為蘭嶼鄉1,146公噸，綠島鄉1,162公噸，皆超越原訂年度目標（各1,000公噸），有效釋放掩埋場空間，確保垃圾清運不中斷。然而，垃圾處理僅是環境保護的最後一環，唯有前端減量與分類到位，才能真正減輕離島的環境壓力。

環保局呼籲，愛護綠島與蘭嶼，從自備盥洗用品、環保餐具和環保杯做起；在地資源有限，每一份減少的垃圾，都是環境永續的重要助力。同時，也鼓勵居民與遊客在日常中落實分類，讓可回收物順利進入循環系統，減少不必要的轉運量。（照片記者朱達志翻攝）