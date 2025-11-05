綠島觀光人潮下滑 議員不忍了：再不請大咖歌手「就自己唱」

台東縣議員王姷力今天單位質詢關心綠島觀光人數。圖為綠島航空站。(蔡旻妤攝)

台東縣議員王姷力今天單位質詢關心綠島觀光人數。圖為綠島朝日溫泉。(蔡旻妤攝)

台東縣議員王姷力今天單位質詢關心綠島觀光人數。(台東縣議會提供／蔡旻妤台東傳真)

台東縣議會定期會今（4）日單位工作檢討，綠島籍議員王姷力關心家鄉觀光產業發展，質詢台東縣政府交通及觀光發展處表示「處長，今年再不請新的歌星來，我就自己下去唱歌了！」交通及觀光發展處長卜敏正回應，將持續以「留客經濟」為主軸，結合音樂、星空與特色活動，提升觀光品質與停留時間。

王姷力指出，綠島擁有絕佳自然條件與觀光資源，卻因今年颱風頻繁、整體經濟環境低迷，使觀光人潮下滑，她說「雖然天候不佳是主因，但政府仍要想出因應之道，並以高雄萬聖節為例，靠1顆大南瓜就能創造話題與人潮，台東也要想更創新的行銷方式」

王姷力也提到，「最美星空」活動原是縣府推廣重點，但近年邀請的歌手多為新人，恐無法吸引外地觀光客，她也呼籲交通及觀光發展處持續關心綠島，「那麼美麗的地方，觀光如果持續走下坡，鄉親要怎麼生活？」

卜敏正回應指出，今年綠島約21萬人次入島，整體觀光確實受颱風影響嚴重，不僅綠島，本島熱氣球活動也因天候減少3分之1天數，他強調「西部與東部的觀光策略不同，西部基礎人口數多」，台東追求的不只是人潮，而是希望旅客能留下來住宿、食宿遊購。

他強調，縣府未來將強化創意行銷與跨域合作，推動更多具體行動，讓旅客能深度體驗台東與離島魅力，帶動地方觀光成長。

