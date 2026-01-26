綠島鄉實施汙染源管制 台東縣府提醒「未符這資格」登島可按次處罰
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導
為維護綠島鄉空氣品質並守護居民及遊客健康，台東縣政府今（26）日表示，縣府於113年公告劃設「台東縣綠島鄉空氣品質維護區」，限制高污染車輛登島，並宣布自115年度1月1日起於綠島鄉全境實施移動污染源管制措施。台東縣府提醒，主要「限制」出廠滿5年以上且未完成最近1次排氣定期檢驗合格紀錄的燃油機車進入綠島鄉，如有違反者按車種可處新台幣5百元以上6萬元以下罰鍰，並可按次處罰限期改善。
台東縣府表示，設立空氣品質維護區的目的是為了保護重要的環境資源、守護民眾健康，透過源頭管制移動污染源，降低廢氣排放，有助維持優良空氣品質，也為綠島觀光注入更多低碳、永續價值，同時呼應聯合國永續發展目標（SDGs），讓環境保護與地方發展相互成就。
台東環保局說明，透過特定區域出入車輛的管理機制，不僅可提升機車定期檢驗率，更能有效減少移動污染源排放，為在地居民與遊客留下更安心的呼吸環境。也呼籲民眾配合政策、按時完成車輛保養與檢驗工作，正是守護空氣品質的重要夥伴，齊心為台東留住清新好空氣。
台東環保局補充，自113年起透過各項會議、海報、標示或告示牌等多元方式積極宣導，充分向社會大眾說明或提醒空氣品質維護區相關規定，並提醒車主進入空氣品質維護區時，應符合移動污染源管制措施規範始得進入。
環保局強調，自今年度起，出廠滿5年以上未完成最近1次排氣定期檢驗合格紀錄之燃油機車，禁止進入台東縣綠島鄉空氣品質維護區範圍，以降低島上高污染車輛行駛而排放廢氣，並提升維護台東的好品質空氣。
照片來源：台東縣府
馬太鞍堰塞湖蓄水僅剩2.6萬平方公尺 林保署花蓮分署：達階段性任務風險大降
