綠島鄉長選舉 縣、鄉級民代對戰

台東縣綠島鄉長謝賢裕任期將屆，縣議員王姷力與綠島鄉民代表會主席何富祥，均傳出有意轉戰鄉長，形成「縣級民代對決鄉級民代」。（蕭嘉蕙攝）

台東縣綠島鄉現任鄉長謝賢裕任期將屆，綠島鄉民代表會主席何富祥表態投入鄉長選舉，縣議員王姷力亦傳出有意轉換跑道，形成「縣級民代對決鄉級民代」；相較之下，大武鄉選情單純，去年補選勝出的現任鄉長王景昌表態爭取連任，時任對手、現任鄉民代表高春花專注於鄉代選舉，無意再戰，目前檯面上無明確挑戰者。

何富祥連任3屆綠島鄉民代表會主席，並經營在地飯店，與觀光產業連結深厚，任內爭取基礎建設，並關注漁民及弱勢福利措施，長期深耕地方，累積穩固支持基礎。日前於鄉長暨鄉民代表會就職3周年活動中，何正式宣布投入鄉長選舉，提出「務實、行動、照顧人」參選理念。

王姷力出身旅遊業，曾任第19、20屆綠島鄉民代表，本屆以無黨籍身分轉戰縣議員，在多方角逐下，以29票之差擊敗爭取三連霸的國民黨籍前縣議員李數奼。上任後，問政風格剛柔並濟，積極爭取建設與資源，基層支持度穩定；此次傳出在支持者勸進下評估投入鄉長選舉，呼聲高。

綠島鄉所轄南寮、中寮及公館3村人口分布平均，「票票是關鍵」。儘管長期由國民黨執政，但隨著選民思維漸走向「重能力、輕政黨」，政黨已非主要考量，更重視候選人的政策規畫與執行力。由於王、何兩人背景與資歷相仿，且皆聚焦觀光發展，若真上演「民代大車拚」，情勢將呈現拉鋸。

大武鄉方面，現任鄉長王景昌原為鄉民代表會副主席，去年代表國民黨投入鄉長補選，與無黨籍鄉民代表高春花、民進黨籍前鄉公所祕書蕭國書上演「三腳督」。選前一度評估原住民選票恐流向具排灣族血統的高春花，但實際開票結果顯示，各村落得票分布相對平均，王也獲得一定支持基礎。

王景昌上任雖短，不過已陸續完成前任留下的既定政策；期間頻繁遭遇水災及風災，但公所救災與復原速度獲得鄉民肯定。面對目前相對平穩選情，王景昌以「平常心」應對，盼順利連任，續推民生基礎建設。