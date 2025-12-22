綠島「朝日度假園區」招商案惹議？環團控分割開發避環評…憂過度開發

記者吳泊萱／綜合報導

綠島觀光熱點南岬地區，將於今年底結束16年營運，觀光署於今年8月重新招商，環團要求暫停計畫，並進行環評、海審。（圖／自然環資提供）

綠島觀光熱點「南岬地區」，包括世界級景點朝日溫泉、旅遊中心及紫坪露營區，將在2025底結束營運。交通部觀光署在今年8月底重新發布招商文件，計畫以BOT+ROT形式引入新經營者，並增設餐飲及三星旅館。對此，環保團體表達嚴正反對，質疑招商開發面積疑涉分割規避環評，且綠島基礎建設長期未改善，現階段環境乘載量已飽和，要求主管機關應暫停本案，並補行環評及海審程序。

自然保育與環境資訊基金會表示，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處在8月底發布招商文件，計畫打造「綠島朝日度假園區」，希望透過BOT+ROT形式引入新經營者，本案整體面積共13.9公頃，擬委外經營35年，增設餐飲設施及三星級旅館。

東管處為提高土地使用強度，並方便後續逐步開發，向林保署申請於露營區解除1萬8707平方公尺面積的保安林，大小約等於2.6個國際標準足球場，並向都市計畫委員會申請放寬土地使用分區管制要點。自然環資認為，該書件多處均表示無需進行環評、海審，有分割土地、規避環評審查嫌疑。

自然環資認為，本案距離綠島主要商住聚落「南寮大街」只有13分鐘車程，完全不符「無替性」及「必要性」，且東管處針對本案的公開展覽，並未針對綠島南岬地區進行獨立、專門生態調查，也未提供關於遊憩承載量、生態或環境承載量的調查、分析、對策。

根據台東縣府調查結果，目前綠島及蘭嶼兩島遊客量已達飽和，且已超過環境承載上限，遊客帶來垃圾處理、用水、環境破壞等問題。截至目前為止，遊客總量管制未落實，基礎建設不足等問題也無具體改善方案。另外，綠島自來水普及率僅65.04％，部分住家及民宿仍使用地下水，其中非自來水樣的水質分析，都出現不合格紅字，甚至有大腸桿菌群超過飲用水標準1333倍等離譜狀況。

目前綠島第三次通檢部分，已進入排會審議階段，針對南岬土管變更案部分，東管處並未正視民眾及環保團體的反對意見，台東縣都市計畫委員會已審竣通過，後續將送內政部審議。自然環資呼籲監察委員，應就台東縣府及東管處過度開發觀光、保育不力作調查及糾正。

自然環資認為，綠島及台灣各處海岸已充斥住宿環境不俗的旅宿，維護自然棲地、改善基礎建設，留住願意砸大錢，遊覽壯麗自然美景的高消費旅客，才是保護生態、造福居民的永續發展方法。因此，對於「南岬地區遊憩設施開發計畫」案，應補充南岬地區詳細生態調查及遊憩承載量研究；針對紫坪露營區，則不該封保安林，不予整體或分階段開發。至於旅遊服務中心及溫泉區，則應維持現有使用、不予土管放寬，並確保南岬地區安全自來水供應、完善污水及垃圾處理之具體方案。



