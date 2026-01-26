綠島 漁業用冰補貼 納本島合法製冰廠

台東縣綠島鄉公所預告修正漁業用冰塊補貼自治條例，凡在台東縣內合法製冰廠購買漁業用冰塊，皆可申請補助，不局限於綠島區漁會購冰。（蕭嘉蕙攝）

因應漁民赴本島賣魚、用冰需求增加，台東縣綠島鄉公所預告修正漁業用冰塊補貼自治條例，將補助範圍從原本僅限綠島區漁會，擴大至台東縣內合法製冰廠，預計最快下周實施。不過，綠島區漁會憂心，補助放寬恐衝擊製冰廠營運，盼兼顧漁民成本與產業經營。

綠島鄉公所於民國100年訂定《台東縣綠島鄉漁民漁業用冰塊補貼自治條例》，凡設籍鄉內綠島區漁會的漁船筏，於綠島區漁會製冰廠申購冰塊，每支補貼200元，以降低漁貨運銷成本。

為提高漁民取用冰源的便利性，鄉公所修正自治條例，放寬補助範圍至台東縣內合法製冰廠。目前相關預告程序已完成，後續將送交鄉民代表會審議及縣政府備查，最快下周就能實施。

鄉長謝賢裕指出，舊制未考量漁民赴本島賣魚、滯留期間需要購冰的情形，導致漁民在富岡、成功等地購冰反而無法請領補助。此次修正後，不再局限於綠島區漁會，盼補助直接落實於漁民。

預算方面，鄉公所財經課長林博文說明，今年原編列冰塊補貼經費約5、60萬元，待自治條例修正通過後，將辦理預算追加約60萬元，全年總預算可達120萬元。

不過，對於島上唯一經營製冰廠的綠島區漁會而言，新制恐衝擊營運。漁會理事長何誌忠表示，若補助同步放寬至本島購冰，漁民在天氣良好、用冰量大的情況下，可能選擇在本島購冰並回運綠島，導致綠島製冰量下滑。

何誌忠強調，綠島製冰廠去年中完成整修，冰塊品質與產量提升，價格與本島相同。他建議應補助漁民在綠島購冰價格更低，留住用冰量，保障在地產業。