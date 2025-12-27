綠市長初選政見會 憲妃交鋒

民進黨2026台南市長提名政見會27日晚間舉行，立委陳亭妃、林俊憲在發表前先禮後兵。（記者林雪娟翻攝）

記者林雪娟∕台南報導

民進黨二０二六台南市長提名政見會二十七日晚間登場，有意角逐下屆市長寶座的陳亭妃、林俊憲兩人正面交鋒，除發表城市願景，雙方也針鋒相對，強調自己是最適合帶領台南前進的候選人，在最後關鍵時刻，自己才是選民唯一選擇。

陳亭妃表示，台南大步向前，她已經準備好了，多年來她蹲點地方，了解民眾需求，將把台南帶往未來；林俊憲除說明對城市擘畫及為何自己是適合人選，希望鄉親和他一起見證台南重要時刻。

民進黨初選打得火熱，日後是否會造成兄弟鬩牆？林俊憲指不怕黨內競爭，他已獲得多數民代支持，組成「台南隊」，會尊重初選結果並相互支持。陳亭妃說當年和黃偉哲競爭，失敗後也為其站台助選，重申支持總統賴清德所言要團結，不要黨內互打。提問者要求雙方講述對方優點，結果雙方相互嘲諷，林俊憲暗諷「選市長不是排隊就有」，陳亭妃反指自己沒有對手的資源和經費，唯有一步一腳印，找回人民感動。

台南蒙上光電弊案陰影，林俊憲指綠電是未來發展重心，卻遭政治汙名化，避免暗黑勢力導致弊案，並直指前議長郭信良，應發起「綠電掃黑」；陳亭妃指自己最早提出「饋線蟑螂」問題，發照權握在市府，而誰住在「光電大樓」？呼籲要一起翻頁，而非見縫插針。

針對台南未來產業發展，林俊憲指台南應重點發展南科、沙崙和柳科並發展機器人和無人機，並發展交通串聯；陳亭妃認為台南可發展農業、綠能和半導體及ＡＩ產業等，傳統產業如製鞋業等也應重視。治安、防止詐騙等問題，陳亭妃強調支持警力預算和進行點線面串聯，並運用高科技和加強宣導；林俊憲指民眾感受仍不夠，應公私協力和加強熱點見警率及人物力等。

林俊憲最後向選民感性訴求和喊話，並砲轟國民黨介入初選，唯有他能成為團結民進黨的「桶箍」；他坦言，民進黨在地方出現分裂，台南是民主聖火之地，市長選戰不只攸關台南，更牽動全國，民進黨雖執政三十年，至今首要是重建台南人對民進黨的支持。

陳亭妃則闡述對台南規劃，強調自己扎根地方二十七年，一路往前，選舉是過程，對手卻避重就輕，希望不要口說團結，結果不斷批評數落，她一路承受抹黑、攻擊，堅持不回應，然近日卻出現假民調，想影響選情，黨中央直指各陣營自己做的，「那會是誰？」。雙方你來我往，煙硝味濃。