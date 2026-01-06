綠市長初選 林俊憲深入永康衝刺

林俊憲六日深入永康地區，衝刺初選。(林俊憲服務處提供)

記者翁順利∕台南報導

民進黨台南市長初選進入最後倒數階段，立法委員林俊憲六日傍晚深入永康區人潮最密集的尚青黃昏市場掃街拜票，不少民眾主動表達支持與鼓勵，現場氣氛熱絡。

隨著選戰進入關鍵時刻，近期多份民調顯示林俊憲支持度持續上升、已出現「黃金交叉」超越對手。對此，林俊憲表示，這份成績來自長期一步一腳印的努力，更來自市民對未來台南的期待，他會以更謙卑的態度，回應每一份支持。

針對永康發展，林俊憲說，永康是台南人口最多、產業與生活機能最密集的行政區，交通改善、生活圈發展以及青年就業與育兒環境，都是市民最關心的議題。未來將以「永康新都會」為主軸，推動鐵路地下化永康段延伸，改善平交道與陸橋造成的交通瓶頸，並活化地上空間；同時以人為本優化人行環境，加速捷運藍線及公共運輸整體規劃，讓生活更便利、城市更友善。

林俊憲也提到，選戰期間獲得前行政院長蘇貞昌與前台南縣長陳唐山公開力挺，是對他多年來為台南打拚的高度肯定，也是一份責任。