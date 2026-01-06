綠市長初選 陳亭妃持續鐵馬行動

立委陳亭妃鐵馬行第五天，走訪善化、新市、安定等地，與民眾打招呼。(陳亭妃服務處提供)

記者盧萍珊∕善化報導

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立委陳亭妃針對多份民調維持領先，強調非短期刻意操作的「一波氣勢」，而是長期累積的民意信任，並以最直接、最堅定、最勇敢的直播，讓人民看到最真實的自己。

陳亭妃「行動政府 行動正能量」鐵馬行動進入第五天，六日上午於善化慶安宮出發，沿途走訪安定慈安宮、新市福壽港北極殿、新化朝天宮與太子宮，下午再前往西勢廣興宮、烏竹三千宮、永康探索公園，最終抵達大灣國聖宮，獲得鄉親熱情回應。

廣告 廣告

陳亭妃表示，真正能接受檢驗的不是口號，而是長時間累積的數據。她指出，自己沒有資源可靠短期聲量或選前操作，只能憑藉多年來在立法院與地方奔走爭取建設，一步一腳印、苦幹實幹，才能在各項民調中一路保持領先。這份成績是對過去努力的肯定，也是對未來責任的提醒。

陳亭妃強調，座右銘是「永遠和自己在比賽」，持續以「鐵馬精神」深入地方，用「女力市長」改變台南、用「行動政府」解決人民需求，用「行動正能量」讓台南更好。