綠布局北市點名「院長級母雞」？ 傳賴清德轉念盼卓榮泰親自出馬

2026台北市長選戰布局，傳出民進黨主席賴清德原本屬意北市立委吳思瑤，但多次苦勸後她還是沒意願，因此近期轉向由行政院長卓榮泰親征首都。若院長級人物親自領軍的話，將是有份量的母雞，對現任台北市長蔣萬安來說會是一大壓力，對此蔣萬安低調回應自己就是專注在市政上。

賴主席多次苦勸出馬仍無意願 吳思瑤：戰場是立院

為布局2026地方選舉，身兼民進黨主席的總統賴清德一直屬意吳思瑤出馬挑戰台北市長，但經多次苦勸，吳思瑤還是沒意願，強調自己的戰場就是立法院，也說若黨中央人選出爐，自己也會是抬轎的重要參與者。

綜觀民進黨內，其他台北市長熱門人選還有立委王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君，以及主動報名的壯闊台灣創辦人吳怡農。不過傳出賴主席近期已經轉念，希望閣揆卓榮泰親征首都，黨內也分析，卓榮泰畢竟是院長級人物，親自出馬的話將是有份量的母雞，可以帶領小雞打這一仗，成為北市選戰的領頭羊，對要拚連任的台北市長蔣萬安來說會是一大壓力。

盤點綠營台北市長熱門人選。圖／台視新聞

不過蔣萬安看似一點也不緊張，只低調說專注在市政上，他今年恢復各區的里長座談，讓里長了解市政推動，也能傾聽地方基層聲。

深藍家庭出身 綠徵召牙醫溫世政選南投縣長

綠營謹慎布局首都，也盼其他縣市能翻轉，選對會正式拍板，徵召現任新北市牙醫師公會理事長溫世政參選南投縣長，迎戰現任縣長許淑華。溫世政北漂當牙醫25年，來自深藍的家庭，說服了父母才投入選戰，醫界走向政壇，形象清新，民進黨希望淡化政黨色彩，爭取更多中間選民認同。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜

