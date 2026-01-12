綠布局台北市長 王世堅一次點名「6人」：別輸了怪兵器不好

民進黨立委王世堅11日南下力挺陳亭妃。（資料照／郭良傑攝）

各黨皆積極布局年底的縣市長選舉，在台北市長部分，民進黨目前僅壯闊台灣聯盟理事長吳怡農表達意願，但傳出黨內有雜音，外界高度關注將會派誰迎戰現任市長蔣萬安。對此，多次被外界點名出戰的民進黨立委王世堅，昨再次表示完全沒有考慮參選，也在受訪時一次提出6位人選，強調讓最強的人選出來才是最正確的。

王世堅昨（11日）現身台南力挺爭取民進黨台南市長提名的陳亭妃，他在接受媒體聯訪時指出，自己一定在立法院繼續奮戰，完全沒有考慮參選台北市長，民進黨優秀人才太多，每一個縣市、每一場選舉都應該讓最強的出來，台北市最強的還有好多位，讓最強的人出來才是最正確的，不要到時候選輸了再怪兵器不好，這是不對的。

媒體詢問「有報導傳出，兼任民進黨主席的總統賴清德想要派出院長級人選參選北市？」王世堅則說，「非常適合，當然這必須看卓榮泰院長意願，學養俱佳、才德兼備，是適合的首都市長參選人，當然卓院長以外，還有副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜、立委莊瑞雄、吳思瑤，都是非常適合人選，也比自己強太多。」

