綠帽公公「真身」是台北市長？75歲陳水扁發話了

政治中心／綜合報導

前總統陳水扁2008年卸任，至今已過去17年，但每每在社群更新最新動態，總能吸引大批粉絲留言互動。一年一度聖誕節將至，前總統陳水扁近日接連應景上傳聖誕主題畫面。其中一張30年前舊照中阿扁頭戴綠色帽飾、打扮成聖誕老公公的模樣曝光後，掀起眾人討論。

日前有消息傳出，前總統陳水扁2026年將從廣播、網路節目走上大螢光幕、擔綱主持工作；若消息屬實，意味著阿扁的身分將猛進化，從廣播節目主持人升格為電視節目主持人。在外界熱議陳水扁「將開節目」之際，阿扁持續透過社群與網友互動。今（24）日適逢平安夜，75歲台灣前總統陳水扁透過個人經營的臉書、Threads帳號PO出一張與聖誕樹的同框照，並寫下8字祝福語：「聖誕快樂，平安喜樂」。

廣告 廣告

陳水扁「一番話遲到30年」綠帽照流出！對比畫面「肉眼可見」超反差

24日適逢平安夜，陳水扁露臉送祝福：「聖誕快樂，平安喜樂」。（圖／翻攝自Threads@chenshuibian88）





而阿扁日前也釋出一張30年前的舊照。時任台北市長的他，當年頭戴綠色頭飾、身披亮面服裝，刻意打扮成聖誕老公公的模樣。一新一舊畫面形成肉眼可見的強烈反差，不少網友也被陳水扁高調COS聖誕老公公的模樣給震撼，留言大讚：「阿扁開創很多新創意，後面基本都是學你的」、「冷知識，最早的聖誕老公公其實是綠色的，是為了推銷可樂才改成這樣的」。

陳水扁「一番話遲到30年」綠帽照流出！對比畫面「肉眼可見」超反差

陳水扁曬出一張30年前舊照，COS聖誕老公公模樣曝光。（圖／翻攝自Threads@chenshuibian88）





原文出處：陳水扁「曬綠帽照」一番話遲到30年！對比畫面「肉眼可見」超反差

更多民視新聞報導

台中廟會激戰肉搏片流出！阿志頭「超粗1條」掉出

蘇巧慧2026選新北！命理專家曝1局面：勝算大

高虹安11萬撤貪污罪！童仲彥5萬「判入獄」法官同一人

