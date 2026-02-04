綠帽夫忍不了提告！旅行社人妻偷吃男同事 對話嬌喊床單濕太害羞

記者楊忠翰／高雄報導

高雄人夫偷吃旅行社女同事遭判賠20萬元。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

高雄市1名人妻小萱（化名），先前偷吃旅行社人夫同事阿豪（化名），兩人還互傳「一灘，我有感覺到」、「床單濕濕，太害羞了」等鹹濕訊息，小萱丈夫發現後氣憤提告；橋頭地院認為，阿豪侵害配偶權屬實，判他應賠償20萬元，全案仍可上訴。

小萱丈夫主張，妻子在某旅行社工作，與男同事阿豪發生外遇，兩人時常互傳鹹濕訊息，阿豪提及「還好周五妳有來，不然會滿出來」、「我喜歡先慢慢的跟妳親，再進去妳身體」、「妳那天很濕，濕到都流白色的液體」、「第2次妳也有很濕」、「一灘，我有感覺到」等字句，小萱則回：「還好已先滿足你」、「你親我，就濕了呀」、「我自己有發現床單濕濕，太害羞了」

小萱丈夫還說，兩人還抱怨自己與另一半的性事，阿豪表示：「她沒前戲一定是乾的」、「沒有愛做起來真的是像作業」，小萱則回：「他摸了加親了身體、我還是乾的」，根據兩人鹹濕訊息內容，他研判至少發生兩次性行為，遂對阿豪提告求償80萬元。

阿豪辯稱，兩人工作地點分別在兩個縣市，平時只有業務上的聯繫，並無不正當男女關係，如同普通朋友一般，相互交流婚姻生活狀況，以及抱怨配偶的瑣事，而且他還要撫養2個小孩，經濟條件並不寬裕，小萱丈夫求償金額過高。

法官則認為，兩人對話內容除討論性事外，還互訴思念依戀方面的情感，明顯逾越一般朋友界線，認定阿豪侵害配偶權，判他應賠償20萬元，全案仍可上訴。

