綠帽夫怒告！網約男大生多人運動 人妻還懷了小王孩子

桃園市1名人妻小萱（化名），婚後多次與網友相約過夜，還找男大生進行多人性行為，甚至與男子阿豪（化名）裸體視訊，兩人經常互傳鹹濕訊息，最後她更懷了阿豪小孩，小萱丈夫發現後氣憤提告，桃園地院認為，小萱已與丈夫達成和解，因此駁回丈夫請求。

小萱丈夫主張，他與妻子在2012年間結婚，對方婚後多次與網友在外過夜，2023年2月間，妻子開始與阿豪約會，兩人不但互傳曖昧訊息，還曾進行裸體視訊；同年3月間，妻子與男大生相約見面，並同意進行多人性行為；不僅如此，妻子意外懷上阿豪小孩，他實在無法忍受，遂對2人提告求償150萬元。

小萱應訊時辯稱，事後她誠心道歉，希望藉此維持婚姻，她還將房產過戶給丈夫，丈夫亦承諾不會提告；除此之外，丈夫已與她、阿豪達成和解，阿豪匯出36萬元到指定帳戶，並傳送和解書給丈夫，全程皆有留下證據。

法官認為，小萱、阿豪已與丈夫達成和解，丈夫不能再就同一事實進行請求，因此駁回其請求，全案仍可上訴。

