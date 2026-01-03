綠帽夫求償百萬！影城女副理偷吃前科犯 首次開房激戰4次

記者楊忠翰／新竹報導

新竹縣1間影城女副理小萱（化名），先前與前科犯阿豪（化名）發生外遇，兩人首次開房間就激戰4次，後來更是頻繁相約見面，丈夫察覺異狀後開口詢問，小萱竟說：「我是為了找回婚前的自己」，丈夫瞬間精神崩潰，遂提告求償100萬元；新竹地院認為，小萱明顯侵害配偶權，情節重大，判她應賠償25萬元。

小萱丈夫主張，他與妻子在2015年結婚，兩人育有1兒1女，婚姻存續十年之久，直到2024年初，他察覺妻子頻繁外出，重視自己打扮，還排斥與他肢體接觸，經過他多次追問後，妻子坦承在麻將館認識1名綽號「檸檬」的男子，兩人首次開房間就發生4次性行為，平均3到4天見面1次。

小萱丈夫強調，即使他發現兩人姦情後，妻子仍與阿豪持續來往，他進一步得知對方竟是前科犯，讓他心情大受打擊，遂對妻子提告求償100萬元。

法官勘驗錄音檔、對話內容及旅館紀錄等證據，認定小萱與阿豪過從甚密，明顯逾越一般男女交往分際；儘管小萱辯稱，她為了促成離婚才虛構對話內容，但旅館監視器清楚拍下小萱與阿豪一同進出影像，因此不採信小萱說法。

法官認為，小萱在婚姻存續期間，與阿豪發生多次性行為，已違背婚姻忠誠義務，導致丈夫身心受創，侵害配偶權情節重大；考量雙方經濟狀況及傷害程度等情狀，判小萱應賠償25萬元，全案仍可上訴。

