綠帽夫秒離婚！玩遊戲戀上實況主 人妻嬌喊：姨媽走就讓你來

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記者楊忠翰／高雄報導

鄭姓男大生偷吃張姓人妻遭判賠10萬元。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

高雄市1名鄭姓男大生，先前透過電競遊戲認識張姓人妻，兩人隨即陷入熱戀，還互傳「沒戴套兩次」等鹹濕對話，徐姓丈夫得知妻子出軌後，憤而提告求償100萬元；鄭男辯稱，兩人是不見面的網戀，亦不知對方已婚，但法官不採信其說法，仍判鄭男及張女應連帶賠償10萬元。

徐男主張，他與妻子在2021年結婚，兩人育有1子，2024年間，張女觀賞電競遊戲直播後，進而結識鄭姓實況主，兩人迅速展開交往，某日他瀏覽《Discord》對話紀錄時意外發現，內容提及「可能蠻想的，想要硬硬的東西把我弄得亂七八糟」、「X死我」、「第一次是沒有戴套的日子還兩次，隔天走路逛街都感覺滿出來了」等字句。

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當天他氣憤質問妻子此事，隔天雙方火速辦理離婚，徐男進一步向兩人提告求償100萬元；張女辯稱，雙方婚姻早就因為育兒等因素而破裂，丈夫侵害她的隱私權，才得以拿到對話紀錄；鄭男則辯稱，現在年輕人會透過網路電聊、電愛，並未實際見面過，加上張女相當年輕，根本無法確認對方是否有配偶。

法官勘驗對話紀錄後發現，鄭男曾抱怨：「我都不是你心裡第一個」，張女則回：「你跟一個三歲小孩計較，等等他生日」，張女還傳送小孩哭泣照片給對方，並表示：「我起來整理，然後送小朋友去幼稚園，再到你那裡去」，雙方甚至討論過離婚、小孩撫養權等話題。

除此之外，張女提及「月經走就讓你進來」等字句，顯然兩人絕非單純的網戀，因此不採信鄭男說法，兩人行為已嚴重破壞婚姻誠實義務，遂判鄭男及張女應連帶賠償10萬元，全案仍可上訴。

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