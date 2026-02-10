綠帽尪手握出軌證據！金鐘女主持遭爆偷吃 被起底是表特板「波神DJ」辣照曾轟動全網

陳思安金鐘獎女主持人身分被起底，曾7度入圍廣播金鐘獎，且是PTT表特版被封為「波神DJ」。（翻攝自陳思安IG）

嘻哈饒舌歌手韓森踢爆遭妻子陳思安讓他戴綠帽，掀起外界關注，如今陳思安金鐘獎女主持人身分被起底，曾7度入圍廣播金鐘獎，且是PTT表特版被封為「波神DJ」。

陳思安被韓森踢爆外遇，引發關注，事後被起底身分大有來頭，過去曾因外型亮眼，PO出比基尼辣照說出「人生苦短，必須性感」，一舉登上PTT表特板，更被網友封為「波神DJ」。

另外，陳思安也以「三三」為名，在正聲廣播公司主持3個電台節目，自2017年開始合計曾入圍7屆廣播金鐘獎，拿下第53屆社區節目獎、第60屆社區節目主持人獎。

嘻哈饒舌歌手韓森踢爆遭妻子陳思安戴綠帽，。（翻攝自陳思安IG）

據了解，韓森與陳思安2021年結婚，但昨（9日）踢爆妻子不倫出軌，拍片控訴「我發現我的太太外遇，而且她不斷抹黑、攻擊我。去年8月17日，我與我太太正式攤牌。」起初陳思安不知韓森手握外遇證據，第一時間全盤否認，被揭穿後才認錯道歉，怎料1個月後，女方與律師討論後又改口否認。

韓森表示，雙方歷經4個多月的訴訟與調解，強調自己沒有任何金錢要求，「我只想好聚好散，但很遺憾，結果不如預期。」也鄭重聲明自己從未有家暴行為。針對相關爆料，陳思安至今仍尚未做出回應。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

