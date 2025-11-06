綠帽尪收匿名爆料！桃園人妻「解鎖黑人」激戰多人 炫耀：來自象牙海岸

記者羅欣怡／桃園報導

桃園人妻被匿名爆料激戰多人，還和黑人多人運動。（示意圖／資料畫面）

桃園人夫阿強（化名）接到匿名的截圖訊息，告知妻子小美（化名）在外與多人發生性行為，對象除了不同的男子外，還有象牙海岸來的黑人，小美還會向朋友炫耀「解鎖外籍」。阿強從截圖中發現，對話框的大頭照就是小美，氣得離婚要求賠償30萬。桃園地院認為小美確實侵犯配偶權，判賠20萬，可上訴。

判決書指出，阿強和小美於2005年12月17日結婚，2025年8月調解離婚。阿強指控，他接到匿名傳送的截圖訊息，對方問自己認不認識A女，還告知「A女最近下班都去A7找人約砲」、「你還是管好你老婆，非常淫亂」、「她還跟那黑人朋友玩3P」、「看你自己的老婆被我男友上？」

阿強說，向他爆料的不明人士還傳了3張女子的裸照，以及裸體女子和朋友的對話紀錄「我解鎖外籍」、「黑人」、「來自象牙海岸」、「他家裡還有三個室友都黑人啊」；阿強從照片中女子身上的特徵、痣的位子，確認妻子小花背叛婚姻，給自己戴了綠帽子，憤而求償30萬元。

案件審理時，小美辯稱自己遭到不知名網友無端謾罵，認為是詐騙集團詐騙阿強的說詞，但法院調查，小美與爆料者雖然有講到金錢問題，對方卻沒有要她交付財物，明顯和一般詐騙手法不同，不採信小美的說詞。

法官審酌，雖然小美的聊天大頭貼已經更換，但從阿強的說詞以及訊息截圖交互比對，判定小美婚內和他人發生性關係，侵害配偶權，，判她要賠20萬元。可上訴。

