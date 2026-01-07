綠帽校長抓狂！持扳手偷襲爆頭副校長 出獄吐心聲：坐牢最怕被性侵

國際中心／綜合報導

英國南威爾斯一名天主教中學校長費爾頓（Anthony John Felton，54歲），因不滿相識15年的副校長派克（Richard Pyke，51歲）與自己的情婦有染，於2025年3月憤而持重型扳手在辦公室偷襲對方頭部。費爾頓雖因此被判刑2年4個月，但僅服刑6個月即獲得假釋並配戴電子腳鐐。近日他在獄中刊物吐露心聲，坦言入獄初期極度恐懼遭獄友暴力對待甚至性侵，如今已在慈善機構展開新人生，並對自身暴行深感懊悔。

綜合外媒報導，費爾頓原本與同樣在該校任教的妻子育有3名子女，卻私下與校內另一名女教師發展婚外情，該名情婦甚至為他生下一子。然而，這段不倫關係錯綜複雜，2025年3月，費爾頓意外發現這名情婦竟然同時與副校長派克有染，新仇舊恨加上強烈的嫉妒心，讓他決定對這位共事多年的老友兼情敵痛下毒手。

費爾頓趁對方不備掏出一把扳手，朝派克後腦猛烈重擊。（圖／翻攝自X平台）

事發當天上午，費爾頓佯稱要與派克討論一封學生家長的電子郵件，藉此降低對方戒心。豈料，當派克轉身不注意時，費爾頓竟從外套中掏出一把預藏的重型扳手，朝派克後腦猛烈重擊。受傷倒地的派克為了自保雙腳亂踢，費爾頓仍不罷休揮舞凶器繼續攻擊，直到其他教職員聞聲趕來制止才倖免於難。派克事後心有餘悸在法庭上表示：「你幾秒前還對我微笑，下一秒就從背後襲擊我。」

費爾頓犯案後隨即逃離現場，並向全體教職員發送了一封毀滅性的電子郵件，內容除了道歉，更憤恨的揭露該名情婦是靠著與學校高層發生性關係來換取升職，直指副校長也是入幕之賓。最終，費爾頓因嚴重傷害罪被判入獄。他近日受訪時坦承，剛入獄時整天提心吊膽，深怕在牢裡遭遇性侵或霸凌，入獄前9天甚至被列入輕生關注名單。

派克被打倒在地。（圖／翻攝自X平台）

雖然這起衝動的報復事件讓費爾頓失去了高薪工作、婚姻、家庭與自由，教師資格也遭到暫停，但他目前已在一家協助囚犯的慈善機構找到新方向。他感慨的表示，對許多人而言監獄是終點，但對他卻是人生另一段旅程的起點，希望能藉由服務回饋社會，彌補過去造成的傷害。

