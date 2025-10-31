綠帽燒到閨密簡廷芮！2網紅爆王子粿粿不倫「美國行還有一對」 她至今神隱網喊：有瓜

范姜彥豐退追旅程中2名同行者王品澔與簡廷芮，再加上有網紅天后闆妹、葛斯齊爆料，2人關係引發網友關注。（翻攝自王品澔IG）

男星范姜彥豐近日公開指控，妻子粿粿婚內不倫「王子」邱勝翊，枕邊人與好友聯手帶他綠帽，偽裝成朋友的樣子「越大膽越安全」，親手毀掉他的家。如今再被本刊獨家揭露，粿粿已住進王子家，爭議持續延燒，其中美國行閨密簡廷芮也遭網友點名，但她至今神隱，讓網友在她留言區置板凳。

范姜彥豐心痛控訴，粿粿與王子檯面上偽裝成好友，一起幫他戴綠帽，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用。爭議持續延燒，不少網友認為一起去美國的晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人，一夥人都是共犯，范姜彥豐目前也已退追蹤王品澔和簡廷芮。

廣告 廣告

據了解，王品澔在第一時間就透過經紀公司表示，對於范姜彥豐所說的「完全不知情」。另外粿粿閨密簡廷芮也被網友出征，認為她正是范姜彥豐所說的知情之人，甚至懷疑她給老公戴綠帽，但簡廷芮至今與經紀人都尚未做出回應，如同人間蒸發般。

美國行驚爆還有一對沒爆

爭議越燒越旺之際，網紅狗仔葛斯齊也在社群爆料，西洋出軌團偷吃的不只有一對，雖未指名道姓，但卻引發外界揣測，加上昨（30日）天后闆妹在Threads發文爆料，「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，同時還說「反正你們再等幾天就有消息了」，雖未指名道姓，但仍掀起大票網友瘋猜與「粿王」事件有關，紛紛猜測究竟說的是哪一對，「大家不要忘了『我知道誰懷孕事件喔』」「很簡單，美國行照片找男生身上外套跟女生身上外套就知道了」「置板凳吃瓜」「很明顯」。

更多鏡週刊報導

傳范姜彥豐「手握出軌鐵證」敢開1200萬封口費 王子急切割不願出錢！粿粿陷窘境

坣娜最後一口氣「在摯愛身旁離世」 民歌天后不捨曝「最後見面」細節惹淚崩

王子爆當小王！范姜彥豐「看到粿粿出軌證據崩潰」出軌時序曝光 成語蕎再驚爆：早聽說