綠強調一萬「行政院發的」！他驚：配合老共

▲普發現金從昨日起開始入帳，卻被發現備註寫道「行政院發」。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 普發現金從昨日起開始入帳，卻被發現備註寫道「行政院發」，民進黨更是製作圖卡強調一萬元「是行政院發的不是立法院」；對此，粉專「政客爽」直呼，「說發錢是救罷免、發錢是配合共產黨窮台，阿現在民進黨是要配合老共窮台哦？」

政客爽今（13）日在臉書發文表示，民進黨昨天製圖強調，普發現金一萬元是行政院發的不是立法院，「廢話！普發現金是把政府超徵的稅收還錢於民，又不是你民進黨黨產」。

政客爽狠酸，「從賴清德、卓榮泰、民進黨集體都是反對普發現金的，現在還用官方的名義想收割，是怕了大家忘記你們當時忙著大罷免？」

廣告 廣告

政客爽質疑，「說發錢是救罷免、發錢是配合共產黨窮台，阿現在民進黨是要配合老共窮台哦？」；貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「為了自身利益投機取巧，只要達到目的不擇手段，真的可悲」、「又在攬功勞」、「真的把民眾都當白癡」、「一再考驗人民的智慧」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

豬隊友？王義川疑「北市圖利輝達」痛擊這人！他直呼：刀刀見骨

「宇宙彌勒皇教」詛咒藍綠政治大咖！內政部曝查辦進度

太子集團涉詐騙！林思銘被爆「助幹部來台」 移民署說法曝光了