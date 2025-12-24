綠彰化內訌 邱建富要複查民調

傳出民國111年角逐基市長失利的前立委蔡適應仍有意再次參選。蔡適應24日說：「這事別問我！我什麼都不知道！」（本報資料照片）

民進黨發言人吳崢24日轉述，選對會拍板建議明年九合一選舉彰化縣長徵召立委陳素月、基隆市長徵召基隆市議會議長童子瑋參選，將提報31日中執會完成提名程序，當天將連同雲林縣長參選人立委劉建國，與身兼黨主席的賴清德總統一起出席記者會。

由於民進黨彰化縣長初選激烈，立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富4人類初選民調上周出爐，陳拔得頭籌，陳素月強調將按部就班推動政策，遵照中央程序前進。雖然另2位積極爭取提名的黃秀芳與林世賢大方表態「翻頁團結」，但深耕基層多年的邱建富卻難掩怒火，公開質疑選對會操作痕跡明顯，炮轟「到底在急什麼？」

邱建富強調，已寄出「雙掛號」申請民調複查，要求公開透明報告書，更意有所指表示，若中央一意孤行，下一步將「交給彰化鄉親決定」，為綠營整合投下震撼彈。

吳崢表示，選對會有注意到該狀況，若邱做出違紀行為，等事情發生後，將會依黨紀處理。民調中心都有彌封相關資料，若候選人有疑慮可以拆封檢驗，但邱建富目前為止並未到黨中央申請。

面對綠營內訌，藍營熱門人選、立委謝衣鳯僅神祕地「呵呵呵呵」4聲笑聲回應，並未鬆口。雖然藍營還有前副縣長洪榮章、柯呈枋強力爭取提名，身兼黨部主委的謝強調，黨內協調持續進行。

此外，民進黨原訂24日提名童子瑋參選基市長，卻突然暫緩，昨傳出原因在於民國111年角逐基市長失利的前立委蔡適應仍有意再次參選。但蔡適應昨說：「這事別問我！我什麼都不知道！」

童子瑋昨表示，感謝黨內同志的信任與肯定，不論身分跟角色，只要有機會服務基隆市民，從選上議員到議長，一直全力以赴。