綠彰化基層選舉完成登記 黃柏瑜選彰化市長、員林市長仍難產

民進黨籍彰化縣議員黃柏瑜（中）16日在同選區議員陪同下，到縣黨部登記參選彰化市長。（葉靜美攝）

民進黨彰化縣黨部今日完成鄉鎮市長等的登記作業，人口最多的彰化市及員林市，由於先前人選難產而備受關注，縣議員黃柏瑜在綠營彰化縣長候選人陳素月等人勸進下，趕在最後一刻完成登記，確定參選彰化市長，但員林市長則仍無人登記，彰化縣黨部表示，未來將徵召黨內人士或與社會賢達合作。

綠營在鄉鎮市長中，完成黨內登記的有二林鎮吳聰明、永靖鄉魏碩衛、秀水鄉 葉國雄、芬園鄉郭哲榮、花壇鄉許澤鈿及葉繼元、鹿港鎮楊妙月、溪州鄉巫宛萍、彰化市黃柏瑜、福興鄉陳巧芬及黃厚綿，超額部分，黨部主委楊富鈞表示，會先協調，協調不成再進行初選。

民進黨在彰化市已連續執政4屆，下屆選舉中，縣議員莊陞漢、楊子賢、許雅琳都曾被點名，但3人最終仍爭取議員連任，市長由誰接棒，令外界高度關切，黃柏瑜今日在莊等3人及同選區議員李成濟陪同下到縣黨部登記參選彰化市長，他表示，是因上星期在陳素月、黨部主委楊富鈞徵詢、勸進下，才決定轉戰彰化市長。

黃柏瑜坦言參選彰化市長是以往想都沒想過的事，他指出，參選是為沿續綠營前市長邱建富、現任市長林世賢的執政傳承，他在去年成為父親，未來小孩將在這個城市長大，為小孩提供一個非常好的成長環境，更促使他下定決心參選，要為彰化縣孩子們的未來，承擔起這個大局，並強調「我準備好了！」

黃柏瑜僅任一屆縣議，外界質疑他年輕、資歷淺，他舉林世賢及漢朝名將霍去病等人為例，認為這不是太大問題，他有能力可以接下這個挑戰，對於彰化市的未來，他則點出交通是最迫切需改善的部分。

相較彰化市長已有人選，員林市則至截止為止都無人登記，原先被點名的張欣倩已登記參選議員，楊富鈞表示，未來將徵召黨內人士或與社會賢達合作。

至於國民黨部分，彰化縣長人選目前有縣議員溫芝樺被點名，另有無黨籍彰化市民代表會主席陳文賓有意挑戰，陳文賓獲彰化縣議會副議長許原龍等人力挺，他最終會以無黨籍或披國民黨戰袍有待觀察；員林市長部分，則已有縣議員凃俊任、劉惠娟積極爭取黨內提名。

