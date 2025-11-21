綠彰化對比民調獨漏他！卓伯源前副手不滿

▲總統賴清德今天到彰化溪州視察公地放領農地，立委陳素月、黃秀芳皆把握機會露臉。（圖／陳素月提供，2025.11.21）

[NOWnews今日新聞] 下屆彰化縣長選舉綠營有4人表態，民進黨選對會與爭取提名人選取得共識，將於12月15日到18日其中一個晚上，進行市內電話民調，以綠藍PK對比方式進行，至於是國民黨立委謝衣鳯或工策會總幹事洪榮章，預計12月初定調。已表態參選的國民黨前副縣長柯呈枋不滿，喊話「民進黨到底在怕什麼？」自己的支持度在前段班，不是把人排除在外，就能假裝不存在。

彰化縣長王惠美兩任將屆滿，目前民進黨有4人爭取黨內提名，分別是正國會立委黃秀芳、新潮流立委陳素月、彰化市長林世賢、被正國會除名的前彰化市長邱建富。藍營有王惠美的前副縣長洪榮章、前縣長卓伯源的副縣長柯呈枋積極爭取；彰化縣唯一藍委兼縣黨部主委謝衣鳳，則遲未表態。

民進黨中央黨部選舉對策委員會前天與4位人選展開協調，決議採對比式民調提名，訂12月15日到18日的其中一晚，由黨中央民調中心進行1200份市內電話民調。有別於一般初選機制，民調結果會讓4人知道，但不對外公佈，最後由身兼黨主席的總統賴清德決定徵召人選，外界戲稱為「類初選」。

▲國民黨前立委柯呈枋（中），不滿被民進黨彰化縣對比民調排除在外。（圖／柯呈枋提供，2025.11.21）

至於民調方式，原則上是綠藍PK對比，4人各自與國民黨假想敵、立委謝衣鳯或工策會總幹事洪榮章其中一人對比，至於假想敵是誰，選對會預計於12月3日揭曉。

得知未被民進黨列入民調對象，柯呈枋怒嗆「民進黨到底在怕什麼？」既然初選民調主打綠藍對比，就該把已公開表態人選都一起比，「不是挑著比、選著比，更不是把人排除在外，就能假裝不存在。」自己在所有表態者中位居前段班，民進黨這種操作只會讓人更懷疑，是否怕看到真民意，「怕民調的人，才會讓民進黨更難看」。

