綠彰化市執政17年黃柏瑜恐陷苦戰 林世賢、邱建富籲勤走基層 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

彰化縣的彰化市與員林市是2大票倉，其中，彰化市已由民進黨執政長達17年，林世賢兩屆任期將結束，由縣議員黃柏瑜轉戰。但國民黨現任市民代表會主席陳文賓布局多年，若確定由他出戰，將會是藍綠政黨對決，在藍大於綠的彰化市，無疑是場激戰。

地方人士指出，國民黨過去17年屢次失利，主因在於整合不力，但陳文賓已布局多時，且日前加入國民黨。若爭取提名成功，將成為政黨對決，以彰化市政治版圖藍大於綠，加上陳文賓從市長代表到市代會主席約有20年，熟悉地方事務，也廣結人脈，可能是場激戰。

林世賢指出，黃柏瑜第一次接觸政治領域，就是從彰化市公所專員出身，但彰化市是新舊並存城市「人親土親」，不像台北都會，建議黃應該勤跑基層、傾聽民意，把基本功打好。

「選舉沒有師傅，要靠勤走。」彰化市前市長邱建富表示，彰化市選戰打法，陸軍基層組織比空軍更重要，要深入基層布建組織，加上彰化市有15座大小宮廟，堪稱全國最大廟公，且要用台語深入各社區拜訪，對於基督徒的黃柏瑜來說，等於是要改變生活習慣。

邱建富進一步說，彰化市是全國最大縣轄市，當市長必須具備多元化、多角化能力，以及社會歷練、領導統御、決策能力等等，他參選前，歷任6位市長候選人，最高得票率僅29%；且17年來彰化市長都「比較成熟」，年齡落在50歲以上，反觀黃柏瑜是第一個30多歲就來挑戰，條件比較嚴峻、選情比較嚴峻，加上大環境影響，若藍綠對決將是苦戰。

「多數民眾只想知道彰化市會不會改變。」縣議員莊陞漢則有不同見解，他表示90%民眾平日不會參與政治，而是關注在彰化市的規劃。他認為，黃柏瑜是非典型政治人物，如同前台北市長柯文哲第一次參選，會帶動選民活水，讓對手不知道有什麼選戰策略，且不會再有「選誰都一樣」。

莊陞漢說，黃柏瑜擁有留英碩士學歷，思維與傳統政治人物不一樣。他表示，不是常出現在民眾目光下就是好的代表，能否為公共利益付出才是勝選關鍵，他更聲援黃柏瑜「他不是炮灰，而是煙火」。

照片來源：取自黃柏瑜臉書

