綠彰化登記截止！花美男選市長 女議員交棒

▲30歲的黃柏瑜本屆以新人身份當選彰化縣議員，今天勇敢挑戰彰化市長寶座。（圖／翻攝黃柏瑜臉書，2026.01.16）

[NOWnews今日新聞] 民進黨彰化縣黨部辦理年底公職選舉提名，今天完成黨內登記，縣議員有25人登記、鄉鎮市長11人、鄉鎮市民代表54人、村里長3人。高知名度的5連霸女議員賴清美，將交棒兒子曾煥燁；原本乏人問津的彰化市長，由30歲的高顏值市議員黃柏瑜勇敢挑戰；現任彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明轉換跑道選議員，因案在押的前議員江熊一楓，由先生江昭儀代為登記。

彰化縣黨部年底公職選舉提名，今（16）日下午黨內登記截止，5連霸的賴清美已65歲，她表示38歲的兒子曾煥燁也有18年黨齡，原在縣府服務，決定交棒兒子，讓新人做做看。

縣議員競爭最烈的北斗區，唯一現任縣議員李俊諭尋求連任，下屆提名2席，除了前溪州鄉長黃盛祿妻子陳似梅辦理登記，涉詐領助理費被收押的前縣議員江熊一楓，委請律師拿登記參選簽名書到看守所讓她簽名，由夫婿前立委江昭儀代赴縣黨部登記。

▲民進黨彰化縣有25人完成黨內登記，爭取參選縣議員。（圖／記者顏幸如製表，2026.01.16）

彰化區應提名5席，除了林世賢、林世明因首長2屆任滿轉換跑道，還有前縣長翁金珠的外甥女翁慧玟（從母姓）以新人身份登記；4年前參選時被譽為「顏值最高候選人」的現任市議員黃柏瑜，改登記參選彰化市長，此消彼長形成7搶5局面。

鹿港區則是蔣煙燈、蔡匡威、藍駿宇、施喻琁4搶3；另溪湖區可提名2人，僅現任議員劉珊伶完成登記。

鄉鎮市長部分，花壇和福興有競爭，完成登記者包括二林鎮吳聰明、永靖鄉魏碩衛、秀水鄉葉國雄、芬園鄉郭哲榮、花壇鄉許澤鈿、花壇鄉葉繼元、鹿港鎮楊妙月、溪州鄉巫宛萍、彰化市黃柏瑜、福興鄉陳巧芬、福興鄉黃厚綿。

