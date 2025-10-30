綠彰化縣長初選白熱化 林世賢批邱建富、黃秀芳「偷跑」

彰化市長林世賢(左)日前在總統賴清德(中)到彰化參觀台灣設計展時，他親自到場迎接，當時立委陳素月(右)也在場。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣4位有意爭取民進黨彰化縣長提名的人選，繼前彰化市長邱建富今天(30日)搶頭香，在彰化市成立競選辦公室後，立委黃秀芳也將於本週六(11月1日)也在彰化市成立縣長初選辦公室，讓競爭白熱化。4人之一的彰化市長林世賢對此批評為「搶跑」、「偷跑」行為，讓人無法苟同，他說，尚未完成協調，就各自成立總部的情況，實屬罕見。

林世賢說，這樣的做法不僅讓外界誤會黨內分裂，也讓地方幹部陷入尷尬，甚至被迫選邊站。他進一步批評，有人以「先設總部」方式搶跑，形同對中央「叫牌」或「施壓」，不利黨的團結與後續選戰布局。他強調，選舉應該比的是誰更願意傾聽、誰更能解決問題，而不是比誰花錢多、動作快。

對此，邱建富表示，目前他沒公職身份，也沒個人辦公室，更無服務據點或服務處，今天只是成立辦公室，並非總部，用意只是要讓大家有個地方互動，請對方不要搞錯方向，亂扣帽子。

黃秀芳服務團隊之一的縣議員莊陞漢表示，他們只是針對爭取初選縣長提名成立辦公室，並非競選總部，無關偷不偷跑，何來分裂？

彰化市長林世賢(左1)、立委陳素月(左2)及黃秀芳(左5)3人都表態爭取明年縣長提名，最近總統賴清德(中)到彰化參觀設計展，3人同框。(記者張聰秋攝)

