綠彰化縣長提名爭破頭 陳素月催票偕民代遍地開花站路口
2026年彰化縣長選舉備受關注，民進黨彰化縣長擬參選人、立委陳素月今（5）日清晨7點與縣內多位議員、代表同步於全縣8個行政區站路口，與通勤民眾熱情揮手問早，展現「遍地開花」的強大團隊氣勢。
民進黨內共有四位人士投入提名角逐彰化縣長提名，將採「類初選」模式，在12月15日至18日期間擇一日進行電話民調。陳素月強調，她有信心透過8個分局區「遍地開花站路口」一定可以爭取縣民支持、提升能見度。
今日站路口行動由陳素月領軍，分別與縣議員楊子賢、藍駿宇、張欣倩、劉珊伶、詹琬惠、洪騰明、北斗代表黃偉志等人分頭出擊，在主要路口向縣民朋友積極推薦「民進黨縣長初選唯一支持陳素月」。
陳素月表示，彰化需要一位熟悉地方、了解縣政需求、願意為下一代努力打拚的縣長，她過去在中央、地方累積完整政治歷練，未來若有機會擔任縣長，一定會全力推動地方建設，讓彰化不再被邊緣化。她也呼籲支持者屆時接到民調電話時，懇請回答「唯一支持陳素月」，讓彰化迎來真正的改變。
