綠彰化縣長有雜音 邱建富嗆脫黨

民進黨原訂24日提名基隆市議長童子瑋、彰化縣立委陳素月及雲林縣立委劉建國參選縣市長，但22日突然以北市隨機殺人事件為由，通知3人取消24日記者會、延後提名。3人都向本報證實接獲延期通知，表達理解，但黨內人士直指問題不在殺人事件，而是彰化尚未擺平；爭取彰化縣長提名的前彰化市長邱建富則放話不排除脫黨參選。

本報昨獨家報導民進黨已拍板本周三中執會後將開記者會，宣布基隆、彰化及雲林3位縣市長參選人，上周已低調通知3人準備出席，並點出有新潮流立委陳素月、正國會立委黃秀芳、彰化市長林世賢及邱建富4人爭取提名的彰化縣，尚有反彈意見。昨天黨中央突然通知3人取消記者會，理由是北市發生隨機殺人事件、氛圍不宜，因此延後辦理提名。

「隨機殺人已發生3天，拿來當延後的理由太瞎了！」黨內人士說，癥結是艱困選區彰化，必須團結爭取最大勝算，雖然先前就傳出可能提名民調最高的陳素月，但拍板消息提前曝光，激化反彈，為事緩則圓，決定延後。

陳素月證實昨天下午接獲通知記者會延後，確切日期待中央黨部通知，強調是3縣市一併延後，並非只針對彰化。日前質疑陳在極短時間內支持度明顯攀升，與先前整體趨勢不符的邱建富說，民意非常強烈支持他繼續走，參選是他一直規畫的目標，不排除任何可能，包括脫黨參選。

彰化綠營人士說，邱若質疑民調有問題，應循黨內機制要求黨中央公布相關數據，不應一再放話，邱若執意登記參選，會被開除黨籍，因脫黨參選將喪失黨的奧援，邱應不致於真的脫黨參選。

童子瑋昨也透露被通知延期，強調他從議員到議長都在崗位為基隆市民努力，不論位置、角色，都全力以赴。基隆市長謝國樑說，童獲提名參選市長是在意料中，他會持續市政優先，最好的連任策略就是做好市政，自然有機會連任。

劉建國說，北捷血案悲劇讓國人心情都很沉重，目前都關注血案後續、如何避免再發生，不宜討論選舉，提名延後並不意外，這也是大家的共識，相信選民都會體諒，不會影響選情。