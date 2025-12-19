綠彰化縣長民調爆爭議 邱建富質疑陳素月支持度「短時間內明顯攀升」

邱建富質疑陳素月在極短時間內支持度明顯攀升，增幅超過5個百分點，與先前整體趨勢不符。（邱建富團隊提供／葉靜美彰化傳真）

陳素月表示，類初選數據與她所做民調結果相當，邱建富若有異議可直接向中央黨部反應。（陳素月團隊提供／葉靜美彰化傳真）

民進黨有4人有意參選彰化縣長，綠營進行類初選，與國民黨立委謝衣鳯展開對比民調，民調結果17日揭曉，由立委陳素月奪冠，但候選人之一的邱建富今日卻質疑陳素月在極短時間內支持度明顯攀升，增幅超過5個百分點，與先前整體趨勢不符，陳素月則表示，類初選數據與她所做民調結果相當，若有異議可直接向中央黨部反應。

邱建富指出，在地方人士協助下取得各陣營封關前多份民調資料後顯示，彰化地區三位主要參與者的支持度原本呈現高度膠著、差距在誤差範圍內，難分高下；但在黨中央最新公布的民調中，拔得頭籌者卻在極短時間內支持度明顯攀升，增幅超過5個百分點，與先前整體趨勢不符，令不少熟悉選務操作的人士直言「百思不得其解」。

陳素月表示，她擔任4屆立委，為地方服務及爭取地方建設的成績大家都有目共睹，其實「類初選」民調結果她以2個百分點勝出，與日前她所做領先其他人2％的民調結果相當，沒有所謂數據異常問題，她尊重邱建富的說法，不予置評，但強調，邱建富若有異議可直接向中央黨部反應。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞強調，彰化屬徵召區，黨中央的民調絕對是公平、公正、公開，民調公布當天，4位候選人都在現場，且皆無提出異議，請黨內同志勿有不當發言，傷害到黨。對於黨中央何時會通過提名人選，楊富鈞說，提名人選需經中執會通過，黨中央將在本月25日召開中執會，最快會在本月25日通過提名人選。

據了解，民進黨在類初選民調中，將國民黨籍立委謝衣鳯列為唯一假想敵，綠營4位候選人各自與其對比，支持度依序為陳素月、黃秀芳、邱建富、林世賢。

