綠彰化縣長「類初選」民調出爐！陳素月領先笑開懷 4人都贏謝衣鳯

民進黨彰化縣長「類初選」民調昨晚落幕，陳素月支持度領先群雄。（圖／袁維駿攝）

民進黨彰化縣長「類初選」民調昨晚落幕，民進黨選對會今天（17日）下午邀請立委黃秀芳、陳素月、現任彰化市長林世賢，以及前彰化市長邱建富，4名戰將說明民調結果。據指出，陳素月已44％領先其餘3人，且4人支持度皆高於「假想敵」、國民黨立委謝衣鳯。至於最終提名仍待選對會決議，並由中執會通過。

民進黨選對會今天下午邀請黃秀芳、陳素月、林世賢及邱建富，前往中央黨部說明民調結果。陳素月會後受訪時笑回，先前在初選協調會已承諾不公開民調數字，目前只能跟大家說她的民調是領先的，4人民調差距不大，都在誤差範圍內，但陳強調，這不是確定提名，要等選對會開會決議，下週中執會應該會通過，期待會有好結果。

廣告 廣告

陳素月也感謝所有鄉親、好朋友的相挺，並向黨內的三位對手致意，因為在這場初選過程，大家都表達對彰化未來的願景，也向選民展現各自的能力和專長，大家良性競爭，也可以說是民主政治競爭的最佳典範，相信未來大家會團結一致為彰化努力打拚。

黃秀芳則說，她尊重選對會結果，不管提名誰，都會團結一致打贏選戰，彼此差距都很近，之後選對會提名誰，未來一定團結一致、全力輔選，打贏明年選戰。

林世賢提到，結果由中央統一發布，民調部分就不對外透露，大家有簽保密協定，團結一致，彰化才會贏，他對提名有信心。

邱建富則向媒體表示，他非常高興和欣慰，4位人選全部都完勝國民黨的謝衣鳯，而且還有一點差距，4個候選人的民調支持度都超過40%以上，這是非常好的現象；邱接著說，他已經12年為參選，7年未擔任公職，是唯一一位沒有職位及資源的候選人，能夠衝到42點多%成績已經很滿意，第1名大概是44％左右，第2、3名都是42％多，第4名大概40％左右。



回到原文

更多鏡報報導

轟藍營強推「貪污5法」 民進黨：熟悉的國民黨回來了

自嘲頭上有洞！王世堅貼「大OK繃」引注目 曝運動習慣：每天伏地挺身、拉啞鈴

支持行政院依憲法「不副署」 賴清德：各憲政機關應合憲推動國政