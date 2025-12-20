綠彰化縣長4人全贏謝衣鳯？地方人士這樣看

▲民進黨中央日前公布彰化縣長「類初選」民調結果，四名候選人皆贏謝衣鳯（圖）。（圖／翻攝謝衣鳯臉書，2025.12.15）

[NOWnews今日新聞] 民進黨中央日前公布彰化縣長「類初選」的4名候選人民調結果，立委陳素月以44.03%獲得第一，不過，黨內對手差距均在誤差範圍內。候選人邱建富事後針對該民調提出質疑，另有輔選人士也拋出3點疑慮，包含民調公布時程延遲、「假想敵」藍委謝衣鳯過去民調未曾低於3成、民調結果與地方上選情有所差距等。

民進黨2026年彰化縣長類初選於12月16日完成電話民調，據了解，該調查結果顯示，陳素月以44.03%對比謝衣鳳24.22%居於首位，其次為黃秀芳42.64%對25.32%；邱建富42.02%對25.5%；林世賢40.5%對27.4%。不過，由於彰化屬於徵召區，因此「類初選」民調也僅是「綜合評估」參考之一，最終定奪仍有待下週的選對會拍板定案。

對於民調結果，邱建富昨稱有地方人士質疑，陳素月在極短時間內支持度明顯攀升，增幅超過5個百分點，與先前整體趨勢不符，要求黨中央依「綜合評估」原則，全面考量提名人選；陳素月則強調，尊重邱建富的說法，但其實此次「類初選」的民調結果，她以2個百分點勝出，其實與她之前做民調相當，並無所謂「不尋常」。

另有地方輔選人士拋出三項質疑，第一，依往例民調作業完成後，一般會於隔日上午即向內部與參選人說明結果，本次民調於16日完成，卻延至17日下午4時30分才召集參選人說明，罕見地較以往時程延遲約7小時，此舉引發部分地方人士質疑。

第二，該人士提到，從過往各陣營及媒體所進行的民調觀察，民進黨參選人支持度鮮少突破4成，國民黨參選人謝衣鳳亦未曾低於3成，惟此次內參民調中雙方差距明顯與既有趨勢有高度落差。

第三，地方輔選人士說，在現任縣長王惠美多項民調滿意度均逾6成的背景下，目前該份民調結果民進黨陣營的參選人皆大勝國民黨對手10%以上，其中陳素月甚至以近20%的民調勝過潛在對手謝衣鳯，此結果也與地方上選情的普遍觀察明顯有所差距，也引發基層議論。

部分綠營內部人士亦指出，此民調結果數據的領先幅度，應該在綠營執政縣市或是對手藍營有重大違失才可能看到，彷彿有種台南市與高雄市長初選民調結果的既視感，對於領先幅度雖令人驚喜，但更多的是憂心。

地方人士認為，為避免造成誤解或不必要的紛擾，黨中央在民調機制及流程上應更為穩健審慎，面對相關質疑應妥為說明，以確保民調公信力，進而促進黨內團結，才能夠提升勝選可能。

