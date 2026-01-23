綠彰化選區議員提名加1展團結 鹿港選區下周二初選民調 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

民進黨彰化縣黨部上周完成縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等公職提名登記，但彰化、鹿港、北斗3個縣議員選區，以及花壇、福興2鄉長提名超額，縣黨部自20日起展開協調，若未達共識，將於26日至30日進行民調初選。縣黨部今（23）表示，22日晚間召開臨時執委會，在彰化選區部份，決定提名增加1席，等於該選區不辦理初選。

民進黨彰化縣第1選區（彰化、花壇、芬園）縣議員原訂提名5席、婦女保留1席，共有7人登記申請提名，但其中有6人盼能再增加1席，在前縣長翁金珠外甥女翁慧玟宣布退出後，縣黨部決定提名增加1席。主要是考量6人均為現任議員、彰化市長與芬園鄉長，具有地方實力。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，翁慧玟為這次彰化縣第一選區團結及彰化縣長的勝選作出禮讓的決定與氣度，並在今天完成退選程序，也期許在2026與民進黨彰化隊一起前進打拼。

彰化縣議員第1選區（彰化、花壇、芬園）因人口減少，該選區席次從13席減少1席，將應選12席，原本縣黨部決定提名5席，現增加1席後，有縣議員許雅琳、楊子賢、李成濟、莊陞漢，還有彰化市長林世賢，以及芬園鄉長林世明參選。

另外，彰化縣第二選區（鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉），因協調未果，縣議員初選民調將在1月27日舉行，登記者有福興鄉長蔣煙燈、縣議員藍駿宇及蔡匡威、施喻琁。

照片來源：民進黨彰化縣黨部提供

