綠彰化類初選4搶1民調出爐！陳素月第一透露「全在誤差範圍內」...老市長邱建富曝：四人都完勝謝衣鳯

民進黨有四人角逐彰化縣長提名，黨內也以藍委謝衣鳯為對象完成電話民調，今（17）日在黨中央召集四人公布結果。綠委陳素月透露，她民調領先其他三人，但彼此都在誤差範圍內，待選對會決議。前彰化市長邱建富則公開表示，四人民調「完勝謝衣鳯，且還有一點差距」，他個人第三名42%，第一名則是44%。

綠委陳素月會後受訪表示，剛剛公佈了結果，他們在初選協調會上有承諾不公開民調數字，目前只能跟大家說「民調上素月是領先的」，但是否提名還是要等選對會開會決議，提請主席決定才算數，期待有好的結果，感謝所有鄉親相挺，相信未來會團結一致為彰化努力。

《放言》記者問及，領先是贏過其他三位候選人？陳素月回答「對」，應該會在下次的選對會、中執會決定並通過，而四人彼此都差距不大，在誤差範圍內，其他三位同事也都非常優秀，都是良性競爭。

雖然簽下保密協定，不能公開民調結果，但前彰化市長邱建富受訪時表示，彰化縣類初選民調結果，他們非常高興、欣慰，「因為四位候選人全部都完勝國民黨的謝衣鳯，而且還有一點差距」，比賽結果有高有低，四人得票率都超過40%以上，這是很好的現象。

邱建富再說，他個人已經12年沒有參選、7年沒有任何公職，是四個人裡面沒有資源也沒有職位的人選，但卻能衝到42%左右，這個成績他非常滿意。媒體追問，第一名大概多少？他回應「第一名大概44%左右，第二名和我差不多，第四名大概40%。」

綠委黃秀芳受訪時則說，尊重選對會結果，不管提名誰，都會團結一致打贏選戰，「彼此差距都很近，四位都在地方認真經營，對今天的結果都尊重。」

現任彰化市長林世賢受訪時表示，結果由中央統一發布，民調部分就不對外透露，大家有簽保密協定，團結一致，彰化才會贏，他還是有信心被提名。

（圖片來源：放言記者拍攝）

