綠彰縣北斗議員初選簽名爭議 電話民調仍照常進行

（中央社記者吳哲豪彰化29日電）民進黨彰縣黨部宣布，福興鄉長初選由福興鄉代黃厚綿出線；至於發生簽名爭議的北斗區議員初選，參選人陳似梅雖連署開執委會盼暫停電話民調，不過執委會流會，初選照常進行。

前民主進步黨彰化縣議員江熊一楓捲入助理費案，去年遭聲請羈押禁見獲准，委託代理人16日到民進黨彰化縣黨部登記參加黨內初選。民進黨在彰化第7選區（北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉）議員選舉預計提名2席，除江熊一楓與陳似梅，民進黨彰化縣議員李俊諭也參與角逐。

廣告 廣告

陳似梅和丈夫黃盛祿27日前往台灣彰化地方檢察署，按鈴控告江熊一楓代理人涉偽造文書，並向彰化地院聲請假處分暫緩民調，陳似梅也緊急連署申請開臨時執委會，希望暫停今晚登場的初選電話民調。

民進黨彰化縣黨部人員今天指出，原本昨晚應開臨時執委會，不過17名執委因出席者未達半數流會，因此電話民調照常舉行。

縣黨部也宣布，昨晚進行福興鄉長初選，參選的有福興鄉代黃厚綿及鄉公所秘書陳巧芬，電話民調結果出爐，將由黃厚綿代表民進黨參選福興鄉長。

縣黨部指出，除福興鄉外，花壇鄉長選舉也因有2人參選，明晚也將進行電話民調。（編輯：李淑華）1150129