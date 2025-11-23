綠彰縣長人選 擬採對比式民調

下屆彰化縣長選舉，民進黨有4人爭取黨內提名，日前選對會協調未果，在4人都堅持參戰情況下，將進行民調供內參，民調方式據了解將採對比式，對比人選為藍營謝衣鳯、洪榮章，獨漏柯呈枋，有民眾議論民調會因此失真，但也有綠營人士認為，黨中央可能是考量謝衣鳯是藍營呼聲最高，而洪榮章最可能被提名，選這2人做對比式民調就能看出民意走向。

目前正國會立委黃秀芳、新潮流系立委陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富都堅持爭取民進黨黨內提名，中央黨部選對會本月19日分別約談4人協調，最終仍無法達成共識；黨中央將於12月15日到18日擇其中一晚以市內電話辦理民調，依民調有效樣本數標準值應為1068份，若當晚完成的調查量與有效樣本數相差太多，才會在隔天晚上繼續進行，民調結果僅供內參，選對會進行綜合評估後，送黨主席做最後裁決。

據了解，民調將採綠藍「對比式」民調，對比人選為國民黨立委謝衣鳯、工策會總幹事洪榮章，獨漏同樣有意參選的縣府參議柯呈枋，有人質疑只有對比式，沒有互比式，且少了柯呈枋，最後結果可能失準。民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，選對會12月3日會再開會討論，其中包括彰化，其他相關細節由選對會決定，他並不了解。

柯呈枋則表示，既然初選民調主打綠藍對比，就應該把所有已經公開表態的人都放進來一起比，「不是挑著比、選著比，更不是把人排除在外，就能假裝不存在。」他批評，「比民調沒那麼可怕，但怕民調的人，才會讓民進黨更難看。」

有綠營黨內人士說，互比式民調只比黨內候選人，才會容易失真，對比式民調是目前公認最為公平的民調方式，且其實4人與任一人對比，數據應都不會相差太遠，而只與謝、洪對比，他認為黨中央最可能的考量，謝衣鳯是藍營目前呼聲最高人選，洪榮章則是最早表態、也是最可能獲國民黨提名人選，加上洪與柯屬性太雷同，多加1人並無太大意義。