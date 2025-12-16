綠彰縣長民調啟動 參選人要民眾在家「顧電話」

彰化縣 / 綜合報導

2026彰化縣長選戰，民進黨有4人表態爭取，分別是2位現任立委黃秀芳和陳素月，以及2位前後任的彰化市長，林世賢、邱建富，黨內決定「類初選」電話民調，16日晚間開打，各陣營第一時間展開動員，透過社群平台、簡訊發布圖卡，呼籲支持者留意民調來電，在家顧電話。

民進黨彰化縣長提名，採「類初選」模式，16日晚間進行電話民調，有意爭取的4位人選，第一時間展開動員，透過社群平台發布圖卡，呼籲支持者留意民調來電，4位爭取提名的分別是立委陳素月、黃秀芳，以及2位前後任的彰化市長，林世賢、邱建富，4人全都動起來，要支持者務必待在家中顧電話，不只要「唯一支持」，最重要的是，全程聽完民調電話才算數，預計要完成1200份。

廣告 廣告

立委(民)黃秀芳說：「對所有的參選人來講，今天晚上就是一個檢驗。」電話民調，以國民黨立委謝衣鳯，做為假想敵做對比，預定月底前決定提名人選，4位參選人在民調前夕，全力衝刺，除了掃街、拜票，辦造勢大會外，更透過網路、電話語音系統催票，激戰程度絲毫不輸給一般選舉。

立委(民)陳素月說：「這段時間以來，素月都按照自己的計畫和節奏來進行，在各地進行拜票。」2026彰化縣長初選，綠營上演四強爭霸戰，兄弟爬山各自努力，關鍵時刻看誰登到山頂。

原始連結







更多華視新聞報導

首度鬆口談2028選戰！ 盧秀燕：台灣不該一黨獨大

黃敏惠交棒與綠營達協議？ 藍營駁斥 王美惠：對手選戰策略

凌濤質疑民進黨發言人「被請辭」 戴瑋姍反酸「幻想文」：不必把自己遭遇套用別人身上

